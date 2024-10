Medicina Test d’ingresso addio?: "Ma la vera rivoluzione sarebbe valutare l’empatia dei candidati" (Di giovedì 17 ottobre 2024) di Mario Ferrari PISA "Non si tratta assolutamente dell’eliminazione dei Test d’ingresso a Medicina, semplicemente saranno posticipati di sei mesi. Se tutto rimane come adesso, la riforma è inutile se non dannosa". Il rettore dell’Università di Pisa, Riccardo Zucchi (nella foto), è intervenuto sul ddl presentato dalla Lega ieri in Senato che prevede di entrare alla facoltà di Medicina dopo un semestre ad accesso libero, al termine del quale verrà stabilita una graduatoria nazionale. Una rivoluzione che il governo spera di poter introdurre già dal prossimo anno accademico, e che ritiene possa aumentare i posti per i medici dai 20mila attuali a 25mila. La novità prevede che il proseguimento degli studi al secondo semestre dipenda dal conseguimento di tutti gli esami previsti durante i primi sei mesi e dalla posizione nella graduatoria di merito nazionale. Lanazione.it - Medicina Test d’ingresso addio?: "Ma la vera rivoluzione sarebbe valutare l’empatia dei candidati" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) di Mario Ferrari PISA "Non si tratta assolutamente dell’eliminazione dei, semplicemente saranno posticipati di sei mesi. Se tutto rimane come adesso, la riforma è inutile se non dannosa". Il rettore dell’Università di Pisa, Riccardo Zucchi (nella foto), è intervenuto sul ddl presentato dalla Lega ieri in Senato che prevede di entrare alla facoltà didopo un semestre ad accesso libero, al termine del quale verrà stabilita una graduatoria nazionale. Unache il governo spera di poter introdurre già dal prossimo anno accademico, e che ritiene possa aumentare i posti per i medici dai 20mila attuali a 25mila. La novità prevede che il proseguimento degli studi al secondo semestre dipenda dal conseguimento di tutti gli esami previsti durante i primi sei mesi e dalla posizione nella graduatoria di merito nazionale.

