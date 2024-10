Mattarella “Strada lunga per la parità di genere nelle retribuzioni” (Di giovedì 17 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, deve avere le stesse retribuzioni che spettano ai loro colleghi di genere maschile. Sappiamo che il cammino per giungere al rispetto di questo principio è tuttora da concludere, ma va ricordata questa prescrizione e il conseguente dovere delle istituzioni di operare per renderla ovunque effettiva”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale per il conferimento delle Stelle al merito del lavoro 2024. foto: Agenzia Fotogramma (ITALPRESS). Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Mattarella “Strada lunga per la parità di genere nelle retribuzioni” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, adi lavoro, deve avere le stesseche spettano ai loro colleghi dimaschile. Sappiamo che il cammino per giungere al rispetto di questo principio è tuttora da concludere, ma va ricordata questa prescrizione e il conseguente dovere delle istituzioni di operare per renderla ovunque effettiva”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della cerimonia al Quirinale per il conferimento delle Stelle al merito del lavoro 2024. foto: Agenzia Fotogramma (ITALPRESS). Unlimited News - Notizie dal mondo

