Maltempo, rischio nubifragi sull'Italia. A Venezia in azione in Mose (Di giovedì 17 ottobre 2024) Prosegue l'ondata di Maltempo al Nord Italia. Ancora disagi in Liguria. A Venezia e' entrato in azione anche il Mose. Domani allerta in 5 regioni. Servizio di Federico Plotti

Maltempo in Liguria : frane e allagamenti - un morto a Genova e due feriti a Milano. A Venezia alzato il Mose. Allerta meteo in quasi tutta Italia - Allerta arancione in Liguria, Emilia Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto, e gialla in 16 regioni. Il doppio fronte dal Nord Africa e poi dall'Atlantico, insieme alla temperatura del Mar... (Leggo.it)

Maltempo - a Parma allagato il sottopasso di via Venezia - Un'ondata di maltempo si sta abbattendo su Parma e provincia nel pomeriggio di giovedì 17 ottobre. Nelle ultime ore le piogge torrenziali hanno interessato anche la città di Parma. Il sottopasso di via Venezia si è allagato ed è stato chiuso al transito. In alcune zone delle città ci sono stati... (Parmatoday.it)