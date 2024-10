La cometa del secolo C/2023 A3 ha sviluppato un’anticoda: emersi anche magnifici dettagli della chioma (Di giovedì 17 ottobre 2024) La "cometa del secolo", formalmente C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS), continua a dare spettacolo nel cielo regalando immagini meravigliose, come quelle delle calotte paraboliche di polveri e detriti rilasciate dal nucleo. L'astro chiomato ha sviluppato anche una bellissima anticoda. Fanpage.it - La cometa del secolo C/2023 A3 ha sviluppato un’anticoda: emersi anche magnifici dettagli della chioma Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) La "del", formalmente C/A3 (Tsuchinshan-ATLAS), continua a dare spettacolo nel cielo regalando immagini meravigliose, come quelle delle calotte paraboliche di polveri e detriti rilasciate dal nucleo. L'astroto hauna bellissima anticoda.

Gaeta saluta la “cometa del secolo” : lo scatto spettacolare di Antonio Romi - Lo scatto: semplicità e maestria Romi ha scelto di catturare la cometa dalle alture del Parco Regionale Urbano di Monte Orlando, puntando il suo obiettivo verso l’incantevole spiaggia di Serapo. Ultimo aggiornamento il 16 Ottobre 2024 da Francesco Giuliani Facebook WhatsApp Twitter . Un’ispirazione per le giovani generazioni L’immagine non è solo un tributo alla cometa, ma anche un ... (Gaeta.it)

Nella notte stellata di Chieti arriva la cometa del secolo - La cometa del secolo Tsuchinshan-Atlas è stata avvistata in questi giorni un po’ in tutta Italia. Lo spettacolo ha abbagliato anche Chieti in una magica notte stellata. La foto in copertina, a opera di Samuele Giampietro, mostra la cometa C 2023 A3 Tsuchinshan-Atlas sulla città , con il profilo... (Chietitoday.it)

Una luce abbaglia il cielo di Pescara : è la cometa del secolo? [FOTO-VIDEO] - La Tsuchinshan-Atlas è visibile ogni 80mila anni, praticamente una fortuna avvistarla, uno spettacolo più unico che raro. In questi giorni è ancora possibile vedere in cielo, a occhio nudo, quella che è stata definita la “Cometa del secolo”. Avvistata in tutta Italia, e non solo, abbondano le. (Ilpescara.it)