In giro per l’Italia per parlare di cinema

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Ilviene considerato la settima arte perché sin dalla sua nascita, oltre un secolo fa, ha la capacità di sedurre e attrarre, suscitando emozioni e sentimenti. Dalla sua passione per ilil bagnacavallese Giorgio Sangiorgi, laureato in Lettere classiche all’università Cattolica di Milano e docente per lunghi anni al liceo scientifico di Lugo, ha ricavato una lunga serie di pubblicazioni (ben sedici) che vengono considerate tra le più rilevanti in ambito storico a livello nazionale. Sangiorgi, coordinatore e docente del corsoe Storia promosso dalla Casa Matha di Ravenna fa inoltre parte del Centro studi storico–militari e geopolitici di Bologna e dell’Associazione di studi storici Giovanni Giolitti di Torino. "Tutto questo – spiega Sangiorgi – è iniziato nel 2009 con una ricerca sule la cavalleria, che svolsi per il Circolo Ufficiali di Bologna.