«I tecnici Spisal guadagneranno 400 euro in meno al mese»: la denuncia di Cisl Padova (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nell'incontro tenutosi ieri, mercoledì 16 ottobre, l’amministrazione dell'Ulss 6 Euganea ha comunicato alle organizzazioni sindacali l'intenzione di sospendere il regolamento aziendale per il riconoscimento economico mensile ai tecnici della prevenzione dello Spisal - Servizio prevenzione igiene Padovaoggi.it - «I tecnici Spisal guadagneranno 400 euro in meno al mese»: la denuncia di Cisl Padova Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nell'incontro tenutosi ieri, mercoledì 16 ottobre, l’amministrazione dell'Ulss 6 Euganea ha comunicato alle organizzazioni sindacali l'intenzione di sospendere il regolamento aziendale per il riconoscimento economico mensile aidella prevenzione dello- Servizio prevenzione igiene

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Incidente sul lavoro, operaio di 56 anni precipita dal tetto del bocciodromo. Ricoverato in ospedale in gravi condizioni - SPRESIANO - Incidente sul lavoro a Spresiano. Questa mattina, martedì 15 ottobre, verso le 9.30 un operaio di 56 anni è caduto dal tetto del bocciodromo di via Taliercio. (ilgazzettino.it)

Incidente sul lavoro a Spresiano: operaio cade dal tetto, è gravissimo - Un operaio di 56 anni, residente a San Donà di Piave, è caduto dal tetto del bocciodromo su cui stava lavorando ... (tribunatreviso.gelocal.it)

Cade dal tetto del Bocciodromo, operaio gravissimo in ospedale - Incidente sul lavoro alle 9.30 di oggi, 15 ottobre, a Lovadina di Spresiano, in via Taliercio. Il ferito è un 56enne di San Donà di Piave. Intervenuti medico e infermieri del Suem 118, carabinieri e t ... (trevisotoday.it)