Hakan Calhanoglu: il calciatore dell’Inter e i suoi incontri con i capi della Curva Nord (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nelle ultime settimane, il calciatore Hakan Calhanoglu dell’Inter è stato al centro di un’indagine condotta dalla Procura di Milano riguardante le attività delle tifoserie ultrà. Convocato come testimone, Calhanoglu ha fornito dettagli sugli incontri avuti con Marco Ferdico e Andrea Bellocco, noti leader della Curva Nord, chiarendo alcuni aspetti rilevanti di questi rapporti, che hanno suscitato l’attenzione dei media e degli investigatori. Gli incontri tra Calhanoglu e i capi ultrà Durante l’interrogatorio, Calhanoglu ha confermato di aver incontrato Ferdico e Bellocco, ma ha precisato che mai ha partecipato a cene o eventi sociali con loro, contravvenendo alle raccomandazioni della dirigenza nerazzurra. Gaeta.it - Hakan Calhanoglu: il calciatore dell’Inter e i suoi incontri con i capi della Curva Nord Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nelle ultime settimane, ilè stato al centro di un’indagine condotta dalla Procura di Milano riguardante le attività delle tifoserie ultrà. Convocato come testimone,ha fornito dettagli sugliavuti con Marco Ferdico e Andrea Bellocco, noti leader, chiarendo alcuni aspetti rilevanti di questi rapporti, che hanno suscitato l’attenzione dei media e degli investigatori. Glitrae iultrà Durante l’interrogatorio,ha confermato di aver incontrato Ferdico e Bellocco, ma ha precisato che mai ha partecipato a cene o eventi sociali con loro, contravvenendo alle raccomandazionidirigenza nerazzurra.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Inter-Milan - per Hakan Calhanoglu è diventato un incubo. Le parole - Le sue parole: Perdere fa male, ma ci siamo già lasciati alle spalle la sconfitta contro il Milan Milan, Calhanoglu prova a voltare pagina dopo il derby View this post on Instagram A post shared by Hakan C?alhanoglu (@hakancalhanoglu) Inter-Milan, per Hakan Calhanoglu è diventato un incubo. (Dailymilan.it)

SOCIAL – Verso Inter-Milan - Hakan Calhanoglu infiamma il derby e mostra le due stelle. Il post - Stiamo parlando di Hakan Calhanoglu, che si carica e carica l’ambiente a modo suo. I tifosi rossoneri hanno colto subito il riferimento, che non è passato inosservato. Il turco sui suoi social, ha pubblicato una storia che presenta il big match imminente, mostrando poi una grafica con due stelle (ad indicare l’Inter) contro l’unica che hanno invece i rossoneri. (Dailymilan.it)