“Guardate chi c’è”. Grande ritorno ad Amici 24: entra nella scuola e subito guai per i ragazzi (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un Grande, graditissimo ritorno ad Amici 24. La nuova edizione del talent di Maria De Filippi è iniziata da poco e il pubblico sta ancora conoscendo bene i protagonisti che, salvo eliminazioni, nei prossimi mesi abiteranno la casetta, impareranno nuove tecniche di canto e di ballo, e si sfideranno sul palco. Da poco è entrata un’altra allieva che promette benissimo, parola di Rudy Zerbi. Non è proprio sconosciuta al Grande pubblico: si fa chiamare Chiamamifaro ma il vero nome è Angelica Gori. È la terza figlia di Cristina Parodi e Giorgio Gori e si è da poco laureata. La cantante è tra quelli che ha avuto l’opportunità di seguire una lezione speciale grazie al ritorno di Laura Valente, che già lo scorso anno aveva fatto visita ai ragazzi di Maria De Filippi. Leggi anche: “Altro che amore nella scuola”. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un, graditissimoad24. La nuova edizione del talent di Maria De Filippi è iniziata da poco e il pubblico sta ancora conoscendo bene i protagonisti che, salvo eliminazioni, nei prossimi mesi abiteranno la casetta, impareranno nuove tecniche di canto e di ballo, e si sfideranno sul palco. Da poco èta un’altra allieva che promette benissimo, parola di Rudy Zerbi. Non è proprio sconosciuta alpubblico: si fa chiamare Chiamamifaro ma il vero nome è Angelica Gori. È la terza figlia di Cristina Parodi e Giorgio Gori e si è da poco laureata. La cantante è tra quelli che ha avuto l’opportunità di seguire una lezione speciale grazie aldi Laura Valente, che già lo scorso anno aveva fatto visita aidi Maria De Filippi. Leggi anche: “Altro che amore”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ritorno al grande schermo : la Fondazione Apulia Film Commission propone ‘Cinema Addiction’ - Entrambe le rassegne presenteranno quattro film di maestri della cinematografia internazionale, in lingua originale con sottotitoli in italiano, con spettacolo unico alle ore 20. Le rassegne, che partiranno il 24 ottobre, si concentreranno su temi richiamanti come l’amore e il sogno americano, promettendo un’esperienza unica per gli appassionati e i neofiti del grande schermo. (Gaeta.it)

La gioia di mamma Carmela per il ritorno di Luca : "Grazie a tutti - è stato un grande lavoro di squadra" - Carmela La Rocca, mamma del giovane Luca ritrovato ieri sera dopo 5 giorni di allontanamento da casa, è apparsa stanca ma soprattutto felice davanti alle telecamere della trasmissione "Chi l'ha visto?" durante la quale ha espresso tutta la propria. Il sorriso più vero dopo il sollievo più grande. (Leccotoday.it)

Il grande ritorno del Victoria’s Secret fashion show e dei suoi angeli - L’evento ha suscitato grande entusiasmo, ma anche curiosità per le novità introdotte rispetto ai precedenti show, spesso criticati per aver promosso standard di bellezza irraggiungibili. La sfilata di Victoria’s Secret a New York ha segnato un attesissimo ritorno, riportando in passerella il celebre marchio di lingerie dopo cinque anni di pausa. (Lidentita.it)