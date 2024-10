E l’abate Gianni tuona: "Ex teatro e social hub orrori inqualificabili" (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il complesso da 150 appartamenti all’ex teatro Comunale e il social Hub del viale Belfiore sono "orrori inqualificabili, per cui saremo impietosamente giudicati dalle generazioni future". L’invettiva che non lascia spazio a interpretazioni o sfumature di sorta arriva da padre Bernardo Gianni, abate di San Miniato a Monte, una delle guide spirituali della città, che già nei giorni scorsi, attraverso i social, aveva pesantemente criticato due delle più imponenti trasformazioni urbanistiche degli ultimi anni a Firenze. Lanazione.it - E l’abate Gianni tuona: "Ex teatro e social hub orrori inqualificabili" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il complesso da 150 appartamenti all’exComunale e ilHub del viale Belfiore sono ", per cui saremo impietosamente giudicati dalle generazioni future". L’invettiva che non lascia spazio a interpretazioni o sfumature di sorta arriva da padre Bernardo, abate di San Miniato a Monte, una delle guide spirituali della città, che già nei giorni scorsi, attraverso i, aveva pesantemente criticato due delle più imponenti trasformazioni urbanistiche degli ultimi anni a Firenze.

