Ilrestodelcarlino.it - Centro ’Il Faro’, così rinasceranno i locali danneggiati dal fango

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Idel’Il, pesantemente alluvionati nel maggio 2023, e situati vicino al Parco Azzurro di Faenzagrazie ad una compartecipazione pubblico privata. Il ripristino dell’area verde tra via Galli e via Lesi è stata infatti completata nelle scorse settimane, ma per la riqualificazione completa dell’area era necessario, come avevano evidenziato anche i residenti, intervenire sulla struttura che prima dell’evento calamitoso ospitava ilservizi per persone con disabilità, gestiti dalla cooperativa sociale Consorzio Blu e utilizzati dall’Anffas per i laboratori., grazie ad una donazione di 225mila euro da parte del Gruppo Tampieri, a cui l’amministrazione comunale aggiungerà altri 200mila euro, ida 880 metri quadri saranno ripristinati e torneranno fruibili entro settembre del 2025.