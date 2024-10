“Caduto dal terzo piano dell’hotel”. Lutto nella musica, morto uno dei più cantanti più amati di sempre (Di giovedì 17 ottobre 2024) “Caduto dal terzo piano”. Lutto nella musica, morto il famoso cantante. Il giovane è scomparso tragicamente a 31 anni in Argentina, dopo essere Caduto dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires. La polizia ha trovato il corpo del cantante nel quartiere di Palermo, rispondendo a una chiamata di emergenza mercoledì. Il famoso e amato cantante, originario del Regno Unito, era diventato famoso a livello globale come parte della boyband One Direction, formata durante il talent show The X Factor nel 2010 insieme a Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan e Zayn Malik. >> “Oh mio Dio!”. Choc durante il concerto: la famosa cantante cade in una buca sul palco Pochi giorni prima della tragedia, il 31enne aveva assistito a un concerto di Niall Horan in Argentina, sottolineando i suoi legami con i vecchi compagni di band. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) “dal”.il famoso cantante. Il giovane è scomparso tragicamente a 31 anni in Argentina, dopo esseredaldi un hotel a Buenos Aires. La polizia ha trovato il corpo del cantante nel quartiere di Palermo, rispondendo a una chiamata di emergenza mercoledì. Il famoso e amato cantante, originario del Regno Unito, era diventato famoso a livello globale come parte della boyband One Direction, formata durante il talent show The X Factor nel 2010 insieme a Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan e Zayn Malik. >> “Oh mio Dio!”. Choc durante il concerto: la famosa cantante cade in una buca sul palco Pochi giorni prima della tragedia, il 31enne aveva assistito a un concerto di Niall Horan in Argentina, sottolineando i suoi legami con i vecchi compagni di band.

