Bomba sotto l'auto dell'ufficiale della Guardia di Finanza a Bacoli, sospetti sull'ex moglie come mandante

Tre persone sono indagate per la Bomba piazzata sotto l'auto di un ufficiale della Guardia di Finanza a Bacoli nel 2023: tra loro anche l'ex moglie

Bomba sotto l’auto di un finanziere - tra gli arrestati anche l’uomo indagato per la morte di Lucia Salcone a Foggia - C'è anche il marito di Lucia Salcone, indagato per l'omicidio volontario della donna, tra gli arrestati per l'attentato dinamitardo andato in scena a Bacoli nel marzo del 2023 ai danni di un ufficiale della Guardia di Finanza.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Arrestato Ciro Caliendo : è accusato di aver fornito la bomba fatta esplodere sotto l'auto di un finanziere - Spunta anche il nome di Ciro Salvatore Caliendo nell'indagine dei carabinieri di Napoli che ha portato all'arresto degli organizzatori - mandante, esecutore materiale e facilitatori - dell'attentato esplosivo in danno di un ufficiale della guardia di finanza, rimasto miracolosamente illeso (qui... (Foggiatoday.it)

Bomba esplosa sotto l’auto guidata da un ufficiale della Gdf : clamorosa svolta nelle indagini (VIDEO) - A quanto pare, sarebbe l’ex moglie la mandante dell’attentato nel quale il militare ha rischiato di perdere la vita. Quando l’auto di un ufficiale della guardia di finanza è stata distrutta da una bomba piazzatale sotto. L’indagine è stata svolta dai carabinieri coordinati dalla Procura di Napoli. (Dayitalianews.com)