Asia Argento e Rosita Celentano pazzesca lite fuorionda | caos in studio

News tv. "Donne sull'orlo di una crisi di nervi", lite tra Asia Argento e Rosita Celentano. Donne sull'orlo di una crisi di nervi è un programma televisivo italiano di genere talk show e rotocalco, in onda in prima serata su Rai 3 dal 14 maggio 2024, ideato e condotto da Piero Chiambretti. Questa sera su Raitre, alle 21:20, andrà in onda la puntata conclusiva della stagione e Chiambretti ha deciso di mastrare al pubblico il clamoroso fuorionda che ha visto protagoniste Asia Argento e Rosita Celentano.

