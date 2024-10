Art Days – Napoli Campania, dal 21 al 27 ottobre (Di giovedì 17 ottobre 2024) Art Days – Napoli Campania. Il programma della quarta edizione / 21-27 ottobre 2024 e OPENING sabato 19 e domenica 20 ottobre Con numerosi appuntamenti, prestigiosi ospiti e due giorni di inaugurazione si apre l’edizione 2024 di Art Days – Napoli Campania: mostre, progetti espositivi speciali, eventi e aperture straordinarie di musei, gallerie e spazi L'articolo Art Days – Napoli Campania, dal 21 al 27 ottobre proviene da Espresso napoletano. .com - Art Days – Napoli Campania, dal 21 al 27 ottobre Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 17 ottobre 2024) Art. Il programma della quarta edizione / 21-272024 e OPENING sabato 19 e domenica 20Con numerosi appuntamenti, prestigiosi ospiti e due giorni di inaugurazione si apre l’edizione 2024 di Art: mostre, progetti espositivi speciali, eventi e aperture straordinarie di musei, gallerie e spazi L'articolo Art, dal 21 al 27proviene da Espresso napoletano.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Art Days Napoli-Campania - via alla quarta edizione nel segno di Giambattista Basile : il programma - 30 presso SuperOtium, Via Santa Teresa degli Scalzi 8, Napoli) sarà presentato il catalogo della mostra a cura di Nicola Ciancio “Look Closer – 7 opere in camera da letto” che nasce con l’obiettivo di mettere in contatto diretto ed intimo chi viene dall’estero con la scena artistica locale; mentre sabato 26 ottobre (dalle ore 18 alle 20) un appuntamento speciale per l’apertura in preview della ... (Ildenaro.it)

Fiorenza Ceniccola agli Study Days del PPE a Napoli : il Sud e i giovani al centro del dibattito europeo - Tempo di lettura: 2 minutiLa consigliera comunale di Guardia Sanframondi e Vice Segretario Internazionale dei giovani di Forza Italia, Fiorenza Ceniccola, ha partecipato agli Study Days del PPE a Napoli: il Sud e i giovani al centro del dibattito europeo tenutisi a Napoli, grazie all’on. È necessario che le politiche europee offrano opportunità concrete per far emergere il loro talento e la ... (Anteprima24.it)

Città della Scienza : arriva a Napoli ”Energy Transition Days - ”Energy Transition Days non è una semplice fiera per quanto il nostro focus sia l’offerta di opportunità commerciali ai nostri ospiti” chiarisce Paola Ercolano, Responsabile Marketing & Customer Experience Business Area Centro-Sud e Isole Sonepar Italia, che aggiunge ” All’interno dello spazio espositivo abbiamo organizzato convegni con tavole rotonde in cui discuteremo delle prospettive del ... (Ildenaro.it)