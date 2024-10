“Approvati obiettivi”. C’è l’ok di Netanyahu all’attacco in Iran (Di giovedì 17 ottobre 2024) Non sono stati rivelati obiettivi specifici e giorno dell'attacco, ma Israele sarebbe pronto alla rappresaglia per l'attacco del 1 ottobre da parte dell'Iran Ilgiornale.it - “Approvati obiettivi”. C’è l’ok di Netanyahu all’attacco in Iran Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Non sono stati rivelatispecifici e giorno dell'attacco, ma Israele sarebbe pronto alla rappresaglia per l'attacco del 1 ottobre da parte dell'

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Israele ribadisce: “L’Unifil non è un obiettivo”. Media: Netanyahu ha approvato gli obiettivi in Iran - È durata solo una settimana la pausa dei bombardamenti israeliani sul sud di Beirut, nonostante le rassicurazioni offerte a Joe Biden dal premier Benyamin Netanyahu nell'ultima conversazione telefonic ... (msn.com)

Netanyahu approva attacchi in Iran - Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu , ha approvato una serie di obiettivi da colpire in Iran in risposta all'attacco missilistico del primo ottobre scorso. Una fonte israeliana ha rivelat ... (informazione.it)