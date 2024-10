Amici 24, anticipazioni quarta puntata: torna Arisa (Di giovedì 17 ottobre 2024) E’ stata registrata oggi pomeriggio la quarta puntata di Amici 24, in onda domenica 20 ottobre alle 14 su Canale 5. Ecco chi sono gli ospiti e come sono andate le sfide e le gare previste. anticipazioni quarta puntata Amici 24: gli ospiti Maria De Filippi ha accolto in studio Arisa. L’ex professoressa di Amici, oltre a cantare, è stata anche giudice della gara di canto, mentre per il ballo è stata chiamata Rossella Brescia. Ospite anche Diana Del Bufalo. anticipazioni quarta puntata Amici 24: le sfide e le gare Durante la registrazione – secondo quanto anticipato da Amici News – le due sfide hanno visto la cantante Senza Cri e la ballerina Teodora confermare il proprio banco nella classe. Per quanto riguardo le gare, a finire in sfida sono TrigNO per il canto (allievo di Anna Pettinelli) e Rebecca per il ballo (di Deborah Lettieri). Davidemaggio.it - Amici 24, anticipazioni quarta puntata: torna Arisa Leggi tutta la notizia su Davidemaggio.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) E’ stata registrata oggi pomeriggio ladi24, in onda domenica 20 ottobre alle 14 su Canale 5. Ecco chi sono gli ospiti e come sono andate le sfide e le gare previste.24: gli ospiti Maria De Filippi ha accolto in studio. L’ex professoressa di, oltre a cantare, è stata anche giudice della gara di canto, mentre per il ballo è stata chiamata Rossella Brescia. Ospite anche Diana Del Bufalo.24: le sfide e le gare Durante la registrazione – secondo quanto anticipato daNews – le due sfide hanno visto la cantante Senza Cri e la ballerina Teodora confermare il proprio banco nella classe. Per quanto riguardo le gare, a finire in sfida sono TrigNO per il canto (allievo di Anna Pettinelli) e Rebecca per il ballo (di Deborah Lettieri).

