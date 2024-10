Allerta arancione in Toscana, il maltempo torna a far paura: le aree a rischio (Di giovedì 17 ottobre 2024) Firenze, 17 ottobre 2024 – Il maltempo torna a far paura. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso per la giornata di venerdì 18 ottobre una Allerta meteo arancione in Toscana per rischio idrogeologico e temporali molto forti. L'Allerta arancione riguarda la costa e la parte centro-occidentale della Toscana. Allerta gialla nel resto della regione. Le aree a rischio sono principalmente quelle della costa centro-settentrionale e tutta l’area centro-nord-ovest della regione. Interessate le province di Massa-Carrara, Lucca, Pistoia, Livorno, Pisa, Grosseto, ma anche Siena, Firenze, Prato. L’intensa perturbazione in arrivo sulla Toscana porterà piogge consistenti – si legge nell’avviso della Protezione civile – soprattutto sulle zone occidentali e settentrionali della regione. Lanazione.it - Allerta arancione in Toscana, il maltempo torna a far paura: le aree a rischio Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Firenze, 17 ottobre 2024 – Ila far. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso per la giornata di venerdì 18 ottobre unameteoinperidrogeologico e temporali molto forti. L'riguarda la costa e la parte centro-occidentale dellagialla nel resto della regione. Lesono principalmente quelle della costa centro-settentrionale e tutta l’area centro-nord-ovest della regione. Interessate le province di Massa-Carrara, Lucca, Pistoia, Livorno, Pisa, Grosseto, ma anche Siena, Firenze, Prato. L’intensa perturbazione in arrivo sullaporterà piogge consistenti – si legge nell’avviso della Protezione civile – soprattutto sulle zone occidentali e settentrionali della regione.

