Schlein: "criticare il governo Netanyahu non è antisemitismo"

''criticare il governo di estrema destra di Netanyahu, denunciare il massacro dri palestinesi, non vuol dire essere antisemiti, ha detto la segretaria del Pd

Hezbollah buca lo scudo difensivo di Israele e colpisce una base militare. Ira del governo Netanyahu : “La pagheranno cara” - . Uno di questi “attacchi mirati”, come li definisce l’esercito israeliano, ha colpito l’ospedale Shuhada al-Aqsa, nella zona di Deir al-Balah, nella Striscia di Gaza, causando un numero ancora imprecisato di vittime e feriti. Inoltre, il gruppo islamico vicino all’Iran ha riferito di “feroci scontri” al confine, affermando di aver sparato colpi di artiglieria contro forze israeliane che, nei ... (Lanotiziagiornale.it)

Israele - il governo è diviso : in stallo l?offensiva all?Iran. Scontro fra Netanyahu e il ministro della Difesa Gallant - Un attacco ai siti del programma nucleare. Raid per colpire gli impianti petroliferi e mettere al tappeto il settore energetico. Bombardamenti contro le basi più importanti o i siti... (Ilmessaggero.it)

Attacco alle basi Onu in Libano - il portavoce Unifil : «Quello di Israele è un atto deliberato». Tajani : «Vogliamo le scuse del governo Netanyahu» - La risoluzione 1701 è ancora molto valida, ma ha bisogno della volontà dei Paesi». Il portavoce dell’Unifil – le cui basi sono state colpite tre volte in meno di 24 ore – ha ricordato che la missione non ha mai previsto un confronto militare con Hezbollah per disarmarlo, ma di assistere l’esercito libanese e far sì che ci fosse una zona nel Sud del Libano senza armi. (Open.online)