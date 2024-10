Ilnapolista.it - Sabatini: «Solo Conte poteva ricreare questo ambiente vincente a Napoli in un mese»

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il Messaggero intervista oggi Walter, ex direttore sportivo di Roma e Inter chiedendogli la situazione del calcio italiano. Chi sta meglio, lei o il calcio italiano? «Meglio io. È da quando ero adolescente che sento parlare delle criticità del nostro mondo» Come sempre, i club sono di nuovo a chiedere aiuti allo Stato. Ma perché i governi, di qualsiasi colore, dovrebbero dare fiducia a un sistema incapace di rigenerarsi? «Perché è tra le prime cinque industrie del Paese, genera milioni di fatturato e produce un campionato che per me è il massimo. Mi parlano di Premier ì, di Bundesliga, ma dal punto di vista tattico non c’è nessuno come la Serie A. Guardate la Nazionale: gioca benissimo. Con Spalletti avrà un grande futuro» Ad alcuni dirigenti di Serie A, però, non faremmo gestire neppure un condominio. Figuriamoci una società che fattura milioni. «È vero.