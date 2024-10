Quanti soldi guadagna Jannik Sinner al Six Kings Slam? Le cifre faraoniche in Arabia. E se vince il torneo… (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Jannik Sinner ha sconfitto Daniil Medvedev in due rapidi set, travolgendo il malcapitato russo nei quarti di finale del Six Kings Slam, il torneo di esibizione incominciato oggi a Riad (Arabia Saudita). Il numero 1 del mondo è stato spumeggiante contro il numero 5 del ranking ATP, che aveva già demolito settimana scorsa nei quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai e che oggi è stato incapace di contrastare lo strapotere del fuoriclasse altoatesino. Il fuoriclasse altoatesino si è imposto con il punteggio di 6-0, 6-3 in un’ora e otto minuti di gioco, infliggendo l’ennesima lezione di tennis a uno dei suoi avversari di riferimento nel circuito internazionale (ricordiamo che il risultato odierno non finirà tra i precedenti a livello statistico, poiché l’evento non fa parte del circuito ATP). Oasport.it - Quanti soldi guadagna Jannik Sinner al Six Kings Slam? Le cifre faraoniche in Arabia. E se vince il torneo… Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)ha sconfitto Daniil Medvedev in due rapidi set, travolgendo il malcapitato russo nei quarti di finale del Six, il torneo di esibizione incominciato oggi a Riad (Saudita). Il numero 1 del mondo è stato spumeggiante contro il numero 5 del ranking ATP, che aveva già demolito settimana scorsa nei quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai e che oggi è stato incapace di contrastare lo strapotere del fuoriclasse altoatesino. Il fuoriclasse altoatesino si è imposto con il punteggio di 6-0, 6-3 in un’ora e otto minuti di gioco, infliggendo l’ennesima lezione di tennis a uno dei suoi avversari di riferimento nel circuito internazionale (ricordiamo che il risultato odierno non finirà tra i precedenti a livello statistico, poiché l’evento non fa parte del circuito ATP).

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sinner distrugge Medvedev e vola in semifinale al Six Kings Slam : affronterà ancora Djokovic - Nella partita inaugurale del Six Kings Slam arriva la vittoria di Jannik Sinner contro Daniil Medvedev ai quarti con il punteggio di 0-6 3-6. L'altoatesino batte il russo e vola in semifinale al torneo di esibizione a Riyadh dove affronterà ancora Novak Djokovic.Continua a leggere . (Fanpage.it)

LIVE Sinner-Medvedev 6-0 6-3 - Six Kings Slam 2024 in DIRETTA : il numero uno del mondo disintegra il russo - 40-40 Altro drop shot, stavolta il russo arriva sulla palla ma spedisce out il recupero. 0-15 Decolla il dritto incrociato di Medvedev. 40-40 Altro gran dritto incrociato del russo. 18:34 Accolti dall’applauso del pubblico emiratino entrano in campo Jannik Sinner e Daniil Medvedev. 40-AD Palla break Sinner. (Oasport.it)

Highlights Sinner-Medvedev 6-0 6-3 - Six Kings Slam 2024 (VIDEO) - MONTEPREMI TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV HIGHLIGHTS SINNER-MEDVEDEV The post Highlights Sinner-Medvedev 6-0 6-3, Six Kings Slam 2024 (VIDEO) appeared first on SportFace. . Una versione deluxe del numero uno al mondo domina in lungo e in largo la contesa contro il russo, sconfiggendolo – seppur non in un torneo ufficiale – per la settima volta negli ultimi otto scontri diretti. (Sportface.it)