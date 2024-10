Presentata a Madrid la mela precoce Stellar™, la nuova varietà per climi caldi (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In un contesto di crescente preoccupazione per i cambiamenti climatici, durante la fiera Fruit Attraction di Madrid, è stata lanciata la prima varietà al mondo di mela precoce, progettata specificamente per rispondere alle sfide dei climi caldi. Si tratta di Stellar, sviluppata dalla Hot Climate Partnership, un’innovazione che promette di rivoluzionare il mercato delle mele, garantendo al contempo qualità e resistenza. Stellar: innovazione nel settore delle varietà precoci La varietà Stellar si distingue nel panorama dell’agraria per il suo colore rosso brillante e per le dimensioni simili a quelle delle mele Gala. Tuttavia, il suo vero punto di forza è la capacità di maturare da una a due settimane prima rispetto a molte varietà tradizionali. Gaeta.it - Presentata a Madrid la mela precoce Stellar™, la nuova varietà per climi caldi Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In un contesto di crescente preoccupazione per i cambiamenti climatici, durante la fiera Fruit Attraction di, è stata lanciata la primaal mondo di, progettata specificamente per rispondere alle sfide dei. Si tratta di Stellar, sviluppata dalla Hot Climate Partnership, un’innovazione che promette di rivoluzionare il mercato delle mele, garantendo al contempo qualità e resistenza. Stellar: innovazione nel settore delleprecoci LaStellar si distingue nel panorama dell’agraria per il suo colore rosso brillante e per le dimensioni simili a quelle delle mele Gala. Tuttavia, il suo vero punto di forza è la capacità di maturare da una a due settimane prima rispetto a moltetradizionali.

