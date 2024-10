Ilnapolista.it - Pogba: «Conte mi colpì perché una volta si scusò per la rete presa, aveva gridato e l’avversario aveva sentito»

Pogba, intervistato da Espn, ha raccontato un aneddoto su Antonio Conte, attuale tecnico del Napoli, ai tempi della Juve. Il centrocampista francese sta recuperando la forma in attesa di finire la squalifica per doping. Presto si riunirà alla Juve, Paul vorrebbe continuare in bianconero ma la società non è convinta. Pogba: «Con Allegri una camicia non bastava» Ci racconta un aneddoto su Conte? «Antonio è molto forte tatticamente, una volta contro il Parma dava indicazioni e disse a Chiellini di fare un passaggio "dentro". Soltanto che urlando ha capito anche l'avversario e abbiamo subito gol. Conte mi colpì poi perché si scusò per la rete presa». E Allegri? «Con lui una camicia non bastava, glielo dicevo sempre. Abbiamo organizzato una cena d'addio quado se ne è andato dalla Juve e ha pagato tutto lui. Max lo vedrei ovunque, ma non sono il suo agente: magari in Inghilterra».