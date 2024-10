Maltempo in Liguria, fiumi esondati e traffico ferroviario interrotto (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il Maltempo sta facendo sentire i suoi effetti in Liguria, in particolare nel savonese, dove sono diversi i torrenti esondati e a rischio esondazione. A rompere gli argini il Ferrania e il Bormida, mentre si teme per il Nimbalto, a Loano. La situazione ha generato disagi per i viaggiatori sulla linea ferroviaria Ventimiglia-Genova, dove la circolazione è sospesa dalle 14 tra Loano e Pietra Ligure a causa delle condizioni meteo critiche. Tg24.sky.it - Maltempo in Liguria, fiumi esondati e traffico ferroviario interrotto Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ilsta facendo sentire i suoi effetti in, in particolare nel savonese, dove sono diversi i torrentie a rischio esondazione. A rompere gli argini il Ferrania e il Bormida, mentre si teme per il Nimbalto, a Loano. La situazione ha generato disagi per i viaggiatori sulla linea ferroviaria Ventimiglia-Genova, dove la circolazione è sospesa dalle 14 tra Loano e Pietra Ligure a causa delle condizioni meteo critiche.Â

