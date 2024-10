Lucca Comics and Games, un festival nel festival per i 50 anni di Dungeons & Dragons (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Lucca, 16 ottobre 2024 – Tra i tanti eventi dell’edizione 2024 di Lucca Comics and Games (nella città toscana dal 30 ottobre al 3 settembre) nel programma dei giochi spicca la celebrazione dei 50 anni di Dungeons & Dragons. Sarà una sorta di festival nel festival per il primo gioco di ruolo che ha dato vita, nel gennaio del 1974, a un modo tutto nuovo di giocare e usare la fantasia. In particolare il festival lucchese dedica a Dungeons & Dragons la mostra 'Gateway to Adventure: 50 Years of D&D Art' che sarà inaugurata il 26 ottobre negli spazi della Chiesa dei Servi. Lanazione.it - Lucca Comics and Games, un festival nel festival per i 50 anni di Dungeons & Dragons Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024), 16 ottobre 2024 – Tra i tanti eventi dell’edizione 2024 diand(nella città toscana dal 30 ottobre al 3 settembre) nel programma dei giochi spicca la celebrazione dei 50di. Sarà una sorta dinelper il primo gioco di ruolo che ha dato vita, nel gennaio del 1974, a un modo tutto nuovo di giocare e usare la fantasia. In particolare illucchese dedica ala mostra 'Gateway to Adventure: 50 Years of D;D Art' che sarà inaugurata il 26 ottobre negli spazi della Chiesa dei Servi.

