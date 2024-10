La Scuola Normale inaugura l'anno accademico 2024/2025 (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La Scuola Normale Superiore inaugura ufficialmente l’anno accademico 2024/2025 nella giornata di venerdì 18 ottobre, 214° anniversario dalla fondazione. La cerimonia, che si svolgerà nella Sala Azzurra del Palazzo della Carovana, in piazza dei Cavalieri a Pisa, alla presenza di autorità delle Pisatoday.it - La Scuola Normale inaugura l'anno accademico 2024/2025 Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) LaSuperioreufficialmente l’nella giornata di venerdì 18 ottobre, 214° anniversario dalla fondazione. La cerimonia, che si svolgerà nella Sala Azzurra del Palazzo della Carovana, in piazza dei Cavalieri a Pisa, alla presenza di autorità delle

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Scuola Normale : il professor Schiesaro unico candidato alla Direzione - Il professor Alessandro Schiesaro è l’unico candidato alla Direzione della Scuola Normale Superiore per il sessennio 2025-2031. È stata ufficializzata sull’albo della Scuola, a seguito di verifica della validità, la candidatura, avvenuta sulla base di una procedura indetta dal Decano, professor... (Pisatoday.it)

Torna 'Bike to Work' : la Scuola Normale in prima fila per l'uso della bici verso i luoghi di lavoro - Per il secondo anno consecutivo la Scuola Normale Superiore partecipa alla giornata 'Bike to Work' che si terrà venerdì 20 settembre 2024 a partire dalle 8.45 presso il Palazzo della Carovana, in Piazza dei Cavalieri a Pisa, rivolta al personale di ricerca, a quello tecnico-amministrativo, agli... (Pisatoday.it)

Grembiule verde a scuola - il PD all’attacco : “Rispettate l’autonomia della scuola - In un Paese normale non sarebbe una notizia” - . L'articolo Grembiule verde a scuola, il PD all’attacco: “Rispettate l’autonomia della scuola, In un Paese normale non sarebbe una notizia” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. La decisione di un istituto comprensivo della provincia di Lecce di adottare un grembiule verde unico per tutti gli studenti, superando la tradizionale distinzione tra rosa e azzurro, ha scatenato una ... (Orizzontescuola.it)