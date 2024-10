Juventus-Bayern Monaco oggi in tv: dara, orario e diretta streaming, Women’s Champions League 2024/2025 (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ecco tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Juventus-Bayern Monaco, match valevole per la seconda giornata del girone A della UEFA Women’s Champions League 2024/2025. La compagine bianconera, dopo aver vinto all’esordio espugnano 1-0 il campo del Valerenga, vuole dare continuità ai suoi risultati portando a casa un successo anche davanti ai propri tifosi. Juventus-Bayern Monaco, come seguire il match La formazione tedesca, dal suo canto, nella gara d’esordio ha spazzato via l’Arsenal con un nettissimo 5-2 e ha intenzione di provare ad imporsi anche su un campo molto complicato. La partita andrà in scena alle ore 18:45 di mercoledì 16 ottobre sul campo dello Juventus Center di Vinovo e sarà trasmessa in diretta tv e streaming su Dazn. Sporface. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ecco tutte le informazioni relative alla data, l’, latv e lodi, match valevole per la seconda giornata del girone A della UEFA. La compagine bianconera, dopo aver vinto all’esordio espugnano 1-0 il campo del Valerenga, vuole dare continuità ai suoi risultati portando a casa un successo anche davanti ai propri tifosi., come seguire il match La formazione tedesca, dal suo canto, nella gara d’esordio ha spazzato via l’Arsenal con un nettissimo 5-2 e ha intenzione di provare ad imporsi anche su un campo molto complicato. La partita andrà in scena alle ore 18:45 di mercoledì 16 ottobre sul campo delloCenter di Vinovo e sarà trasmessa intv esu Dazn. Sporface.

Juventus-Bayern Monaco - Champions League calcio femminile in DIRETTA : partita spartiacque per il girone - Il via del match è previsto per le 18. Non perdetevi neanche un minuto della partita con la nostra DIRETTA LIVE, vi aspettiamo! . CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ampliando la questione, la formazione di Canzi è partita in maniera poderosa, inanellando solo vittorie (9 per la precisione) tra campionato e coppa. (Oasport.it)

Juventus-Bayern Monaco oggi - Champions League calcio femminile : orario - tv - programma - streaming - Oggi, mercoledì 16 ottobre, si gioca allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella Juventus-Bayern Monaco (calcio d’inizio ore 18:45), seconda sfida valida per la fase a gironi della Champions League femminile 2024-2025 di calcio. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento. Speculare, anche se leggermente diverso il bilancio delle teutoniche, brave a sconfiggere l’Arsenal per 5-2 ... (Oasport.it)

Women’s Champions League | Juventus-Bayern Monaco - probabili formazioni e dove vederla in tv - Dopo il trionfo contro la Roma all’Allianz Stadium e il brillante esordio in Champions contro il Valerenga, la Juventus Women si prepara per una sfida europea di alto livello. Mercoledì 16 ottobre alle ore 18:45, le bianconere ospiteranno il Bayern Monaco allo stadio Pozzo-La Marmora di Biella... (Today.it)