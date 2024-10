Incontro tra il presidente della Regione e il nuovo comandante provinciale dei carabinieri dell’Aquila (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Questa mattina, un’importante visita istituzionale ha avuto luogo presso Palazzo Silone, sede della Regione Abruzzo, dove il presidente Marco Marsilio ha accolto il colonnello Salvatore Del Campo, recentemente nominato comandante provinciale dei carabinieri dell’Aquila. L’Incontro ha rappresentato un’occasione fondamentale per rafforzare il legame tra le istituzioni e discutere questioni vitali riguardanti la sicurezza nella provincia. Un Incontro all’insegna della cooperazione Il colloquio tra Marco Marsilio e Salvatore Del Campo è stato caratterizzato da un clima di cordialità e disponibilità. Entrambi i protagonisti hanno riconosciuto l’importanza della cooperazione tra le forze di polizia e le istituzioni locali, un elemento chiave per garantire un ambiente sicuro per i cittadini. Gaeta.it - Incontro tra il presidente della Regione e il nuovo comandante provinciale dei carabinieri dell’Aquila Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Questa mattina, un’importante visita istituzionale ha avuto luogo presso Palazzo Silone, sedeAbruzzo, dove ilMarco Marsilio ha accolto il colonnello Salvatore Del Campo, recentemente nominatodei. L’ha rappresentato un’occasione fondamentale per rafforzare il legame tra le istituzioni e discutere questioni vitali riguardanti la sicurezza nella provincia. Unall’insegnacooperazione Il colloquio tra Marco Marsilio e Salvatore Del Campo è stato caratterizzato da un clima di cordialità e disponibilità. Entrambi i protagonisti hanno riconosciuto l’importanzacooperazione tra le forze di polizia e le istituzioni locali, un elemento chiave per garantire un ambiente sicuro per i cittadini.

