Il Salone dell' Industria Casearia e Conserviera apre i battenti all' A1 Expo

Dal 18 al 20 ottobre, il polo fieristico A1Expò di San Marco Evangelista (Ce) ospiterà l'attesissimo Salone Industria Casearia e Conserviera, un evento di rilevanza nazionale e internazionale dedicato alle industrie del Food Technology applicato ai settori lattiero-caseario e conserviero.

Salone Industria Casearia e Conserviera : dal 18 al 20 ottobre l’Hi-Tech dell’Agroindustria in mostra presso A1Expò - Un punto di riferimento per l’industria agroalimentare Il Salone, giunto alla sua XIV edizione, si propone come un momento di incontro e confronto tra imprese, artigiani, tecnici e ricercatori. Gli orari di apertura al pubblico saranno dalle 9:00 alle 18:00 durante i tre giorni dell’evento, con ingresso gratuito previa registrazione sul sito ufficiale della manifestazione. (Puntomagazine.it)

Salone Nautico - Stella (Confindustria Nautica) : “Design Innovation Award premio molto ambito” - Marina Stella, direttore generale di Confindustria Nautica, sottolinea come il Design Innovation Award sia sempre considerato molto importante dalle aziende nautiche. "I dati del nostro settore sono in crescita da sette anni e quest'anno abbiamo raggiunto il primato come paese esportatore di imbarcazioni da diporto e con questo riconoscimento premiamo le innovazioni tecnologiche e sostenibili" ... (Sbircialanotizia.it)

Salone Nautico - Fortis (Fondazione Edison) : “Industria nautica punta di diamante del nostro manifatturiero” - Lo ha detto Marco Fortis, direttore di Fondazione […]. “L’industria nautica è uno dei fiori all’occhiello del Made in Italy, una punta di diamante del nostro settore manifatturiero, con numeri che hanno toccato quest’anno i massimi storici in termini di fatturato: siamo sopra i 7 miliardi di euro di fatturato e ben 4 miliardi riguardano l’export”. (Sbircialanotizia.it)