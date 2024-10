Gli Stati Uniti minacciano lo stop agli aiuti militari a Israele chiedendo maggiori aiuti per Gaza (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’amministrazione Biden ha inviato una lettera al governo israeliano esortandolo ad agire entro 30 giorni per migliorare la situazione umanitaria a Gaza, avvertendo che, in caso contrario, Israele potrebbe violare le leggi statunitensi sull’assistenza militare estera e gli Stati Uniti potrebbero quindi tagliare parte dei loro aiuti militari. Gli Stati Uniti hanno espresso preoccupazioni crescenti riguardo alla riduzione degli aiuti a Gaza, che sono diminuiti di oltre il 50 per cento da questa primavera. A settembre, il livello di aiuti è stato il più basso dell’anno. La lettera sottolinea l’urgenza di invertire questa tendenza, chiedendo al governo israeliano di consentire l’ingresso di almeno 350 camion di aiuti al giorno attraverso i principali valichi, e di aprire un quinto passaggio. Lettera43.it - Gli Stati Uniti minacciano lo stop agli aiuti militari a Israele chiedendo maggiori aiuti per Gaza Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’amministrazione Biden ha inviato una lettera al governo israeliano esortandolo ad agire entro 30 giorni per migliorare la situazione umanitaria a, avvertendo che, in caso contrario,potrebbe violare le leggi statunitensi sull’assistenza militare estera e glipotrebbero quindi tare parte dei loro. Glihanno espresso preoccupazioni crescenti riguardo alla riduzione degli, che sono diminuiti di oltre il 50 per cento da questa primavera. A settembre, il livello diè stato il più basso dell’anno. La lettera sottolinea l’urgenza di invertire questa tendenza,al governo israeliano di consentire l’ingresso di almeno 350 camion dial giorno attraverso i principali valichi, e di aprire un quinto passaggio.

