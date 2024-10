Ilrestodelcarlino.it - Giochi pericolosi al Campus: “Ragazzi lanciano massi dall’alto”

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Pesaro, 16 ottobre 2024 – Il masso di porfido, davanti ai piedi di Marco Lanzi, già sostituto commissario della Polizia di Stato, consigliere comunale, è una prova inquietante, utile a denunciare uno “sport adolescenziale” tutt’altro che sano ed edificante. “Ini si divertono a lanciare questi– osserva Lanzi –, rappresentando un serio rischio per l’incolumità di chi passa sotto. Lo fanno dopo essere saliti sulla scala antincendio della scuola. Secondo le testimonianze di quanti frequentano il Bramante Genga solitamente, il gioco è quello di prendere di mira un oggetto. La preside Cinzia Biagini mi ha detto che in questo modo sono stati distrutti un monopattino e una bicicletta. Per prevenire questo problema, in modo immediato, la Provincia potrebbe interdire l’area con maggiore efficacia di quanto faccia oggi”.