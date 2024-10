Focene che fine ha fatto la barriera del tombino fognario di Mare Nostrum?

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Fiumicino, 16 ottobre 2024 – Era a rischio crollo già due anni fa (leggi qui), diventano un pericolo e, purtroppo, lo è ancora. Stava sprofondando l’anno scorso (leggi qui) e ora, a distanza di tutto questo tempo, è quasi del tutto sommersa. “Protagonista” della vicenda è ladeldi, sulla spiaggia di: le gabbie metalliche che racchiudono massi sono sommerse dalla sabbia, ma non completamente. Il che le rende ancora più pericolose per chiunque passasse sulla spiaggia perché spuntano solo delle parti. L’imponentenon ha resistito, come prevedibile, alle potentiggiate che si abbattono sul litorale e questa è ora la sua sorte: non ne è rimasto quasi più nulla, ilè di nuovo in balìa dell’acqua, ilavanza e la possibilità di venire sommerso aumenta.