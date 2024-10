Elon Musk ha donato 75 milioni di dollari per la campagna elettorale di Donald Trump (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Elon Musk è diventato il più grande e influente donatore della campagna elettorale di Donald Trump. L'uomo più ricco del mondo ha donato circa 75 milioni di dollari per aiutare il candidato repubblicano a riconquistare la Casa Bianca.Non è la prima volta che il ceo di Tesla e SpaceX Today.it - Elon Musk ha donato 75 milioni di dollari per la campagna elettorale di Donald Trump Leggi tutta la notizia su Today.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)è diventato il più grande e influentere delladi. L'uomo più ricco del mondo hacirca 75diper aiutare il candidato repubblicano a riconquistare la Casa Bianca.Non è la prima volta che il ceo di Tesla e SpaceX

Elon Musk diventa un mega-donatore repubblicano - Elon Musk diventa un mega-donatore repubblicano. Musk sta diventando cruciale per la campagna di Donald Trump. Secondo i nuovi documenti finanziari della campagna, da luglio Musk ha […]. Elon Musk diventa un mega-donatore GOP Elon Musk sta diventando cruciale per la campagna dell’ex presidente Donald Trump. (Periodicodaily.com)

Al momento - Elon Musk non commenta le vicende italiane che stanno chiamando in causa Starlink - Di solito, ha il tweet abbastanza veloce in canna. Insomma, se è vero – come dimostrano i tweet di Andrea Stroppa che già dal 13 ottobre parlava testualmente di «qualcuno, anche nei palazzi, [che] sta provando a fermarci» – che già da qualche giorno c’era il sentore di ciò che stava portando avanti la Guardia di Finanza su indicazioni della procura di Roma, Elon Musk ha preferito non alzare il ... (Giornalettismo.com)

Andrea Stroppa - Sogei e il complotto dei poteri forti contro Elon Musk e Giorgia Meloni : «Ci vogliono fermare - vergogna» - Meloni capisce che il futuro è questo. Quando un follower gli chiede di fare i nomi l’ex Anonymous Italia risponde «quando sarà necessario al momento giusto». C. L’ufficiale della Marina scopre il piano del governo per Starlink. E lui dice di non vedere l’ora di rispondere alle accuse del pubblico ministero. (Open.online)