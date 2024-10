Dalla Turchia: Montella corteggiato dal Manchester United (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Vincenzo Montella corteggiato dal Manchester United. Secondo quanto riporta la stampa turca, il tecnico italiano, alla guida della Turchia da appena un anno, sarebbe nel mirino della dirigenza dei Red Devils. Secondo il sito Ajansspor infatti, l’Aeroplanino figura come primo della lista in caso di esonero di ten Hag, che ha raccolto in questa stagione solo tre vittorie. Dopo aver guidato Fiorentina, Milan e Siviglia, l’ex attaccante della Roma ha aperto le porte dell’Europa all’Adana Demirspor, che ha allenato dal 2021 al 2023 disputando per la prima volta il girone preliminare delle coppe europee sotto la sua gestione. Dalla Turchia: Montella corteggiato dal Manchester United SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Vincenzodal. Secondo quanto riporta la stampa turca, il tecnico italiano, alla guida dellada appena un anno, sarebbe nel mirino della dirigenza dei Red Devils. Secondo il sito Ajansspor infatti, l’Aeroplanino figura come primo della lista in caso di esonero di ten Hag, che ha raccolto in questa stagione solo tre vittorie. Dopo aver guidato Fiorentina, Milan e Siviglia, l’ex attaccante della Roma ha aperto le porte dell’Europa all’Adana Demirspor, che ha allenato dal 2021 al 2023 disputando per la prima volta il girone preliminare delle coppe europee sotto la sua gestione.dalSportFace.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Islanda-Turchia - Calhanoglu nelle formazioni ufficiali : così Montella! - Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Islanda-Turchia, Calhanoglu nelle formazioni ufficiali: così Montella!) © Inter-News. Il regista di Simone Inzaghi non riposerà in questa sosta e sarà protagonista nelle due partite da ... (Inter-news.it)

Turchia - Montella dopo il successo contro il Montenegro : “Vittoria meritata con ventinove tiri” - “Possiamo migliorare la qualità dei nostri cross in area. Abbiamo dominato la partita e continuato a creare occasioni dopo aver segnato“, ha spiegato. Nonostante questo, abbiamo fatto 29 tiri e abbiamo meritato di vincere.  The post Turchia, Montella dopo il successo contro il Montenegro: “Vittoria meritata con ventinove tiri” appeared first on SportFace. (Sportface.it)

Convocati Turchia - Montella ha DECISO : UFFICIALE la scelta sugli ‘italiani’ per la Nations League - Ecco la lista completa: Portieri: Bayindir, Gunok, Sengezer, Cakir. Difensori: Bardakci, Topcu, Elmali, Kadioglu, Demiral, Muldur, […]. Convocati Turchia, Vincenzo Montella ha DECISO: è UFFICIALE la scelta sugli ‘italiani’ per gli impegni in Nations League È da poco stata diramata la lista dei calciatori convocati da Vincenzo Montella per le prossime partite della Turchia in Nations League ... (Calcionews24.com)