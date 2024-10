Come cambiano buste paga: dal governo bonus ai neonati e incentivi per non andare in pensione (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dal bonus 'neonati' da mille euro, agli incentivi per le imprese che assumono giovani ma anche ai dipendenti che non vanno in pensione, oltre che la conferma della sforbiciata del cuneo fiscale portando fino a 100 euro in più nelle buste paga dei dipendenti. Il governo Meloni vara la sua 'terza' Cataniatoday.it - Come cambiano buste paga: dal governo bonus ai neonati e incentivi per non andare in pensione Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dal' da mille euro, agliper le imprese che assumono giovani ma anche ai dipendenti che non vanno in, oltre che la conferma della sforbiciata del cuneo fiscale portando fino a 100 euro in più nelledei dipendenti. IlMeloni vara la sua 'terza'

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cuneo fiscale strutturale - buste paga con 100 euro extra per chi ne guadagna meno di 35mila - Rivedere l’Irpef: chi ci guadagna davvero? Uno dei cavalli di battaglia del governo resta la rimodulazione dell’Irpef. L’esecutivo sta lavorando su una riforma fiscale più ampia, che potrebbe includere un nuovo taglio dell’Irpef, abbassando l’aliquota dal 35% al 33%. Le aliquote Irpef resteranno inalterate anche per il 2025: il 23% per i redditi fino a 28mila euro, il 35% per i redditi tra i ... (Quifinanza.it)

Cuneo fiscale strutturale - buste paga con 100 euro extra per chi guadagna meno di 35mila - In particolare, c’è l’idea di spingere la soglia dell’aliquota intermedia del 35% fino a 55mila euro. Questo permetterà di estendere il beneficio, che però andrà progressivamente riducendosi per chi si colloca in quella fascia di reddito. Non è una semplice proroga, ma una scelta per rendere queste misure stabili, garantendo così una riduzione delle tasse a chi guadagna fino a 35mila euro ... (Quifinanza.it)

Le buste paga dei sindaci aretini : ecco quanto sono aumentate negli ultimi anni - Quanti zeri dovrebbero esserci nella busta paga di chi fa il sindaco? Qual è il giusto compenso per un incarico che, almeno sulla carta, non dovrebbe conoscere ferie, festività e impegni personali? E ancora, quale dovrebbe essere il compenso idoneo per farsi carico del benessere di un intero... (Arezzonotizie.it)