Ciclismo su pista, beffa per l’Italia nell’inseguimento a squadre dei Mondiali: azzurri fuori dopo una caduta (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’inseguimento a squadre nel Ciclismo su pista è da sempre una delle gare thriller, nella quale può succedere di tutto fino all’ultimo metro. Oggi, ad incappare nella sfortuna, è stata la Nazionale italiana nell’inseguimento a squadre maschile ai Mondiali di Ballerup. Sembrava tutto scritto, un passaggio alle semifinali quasi scontato per la squadra tricolore che invece ha sbagliato proprio sul finale, con una caduta che ha compromesso la prova di Davide Boscaro, Francesco Lamon, Renato Favero e Manlio Moro. Una formazione rivoluzionata che stava però centrando un tempo di qualità. Successivamente è stata ridata la possibilità agli azzurri (praticamente dieci minuti dopo la prima prova) di ripetere i quattro chilometri: la stanchezza si è fatta ovviamente sentire, tempo altissimo di 4:02.072 e Italia fuori dalle migliori otto e dalla lotta per le medaglie. Oasport.it - Ciclismo su pista, beffa per l’Italia nell’inseguimento a squadre dei Mondiali: azzurri fuori dopo una caduta Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’inseguimento anelsuè da sempre una delle gare thriller, nella quale può succedere di tutto fino all’ultimo metro. Oggi, ad incappare nella sfortuna, è stata la Nazionale italianamaschile aidi Ballerup. Sembrava tutto scritto, un passaggio alle semifinali quasi scontato per la squadra tricolore che invece ha sbagliato proprio sul finale, con unache ha compromesso la prova di Davide Boscaro, Francesco Lamon, Renato Favero e Manlio Moro. Una formazione rivoluzionata che stava però centrando un tempo di qualità. Successivamente è stata ridata la possibilità agli(praticamente dieci minutila prima prova) di ripetere i quattro chilometri: la stanchezza si è fatta ovviamente sentire, tempo altissimo di 4:02.072 e Italiadalle migliori otto e dalla lotta per le medaglie.

