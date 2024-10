Ilnapolista.it - “Basta Piedigrotta: vogliamo l’Europa” ristampa di Domenico Rea

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) “diRea Inizia oggi la Buchmesse 2024 dedicata all’Italia e Don Raimondo Di Maio – librario ed editore in Napoli – sarà ospite alla rassegna dei libri tedesca parlando della figura di Don Mimì Rea. Per l’occasione come nella migliore tradizione editoriale partenopea Di Maio dà alle stampe nella sua collana principe delle Storie in Trentaduesimo “(pagg. 45; edizioni Dante&Descartes)” per gentile concessione di Lucia Rea custode filologica della tradizione letteraria paterna. Scritto nel 1972 – uscì su “Epoca”, vent’anni dopo il fondamentale “Le due Napoli” – questo saggio-racconto mette in luce la falsa vulgata di Napoli.