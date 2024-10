Alimentazione, Vigna (Mimit): “Fondo unico europeo per costi sostenibilità sociale” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) All’evento sulla ristorazione collettiva di Cirfood: "Governi nazionali, spesso vincolati da regole difficili da aggirare" “Il tema della sostenibilità sociale, ambientale ed economica è stato affrontato in maniera esemplare da Mario Draghi nel rapporto sulla competitività dell’euro. Questo rapporto recente afferma un concetto chiaro: per raggiungere questi obiettivi servono risorse senza precedenti. Si pone quindi Sbircialanotizia.it - Alimentazione, Vigna (Mimit): “Fondo unico europeo per costi sostenibilità sociale” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) All’evento sulla ristorazione collettiva di Cirfood: "Governi nazionali, spesso vincolati da regole difficili da aggirare" “Il tema della, ambientale ed economica è stato affrontato in maniera esemplare da Mario Draghi nel rapporto sulla competitività dell’euro. Questo rapporto recente afferma un concetto chiaro: per raggiungere questi obiettivi servono risorse senza precedenti. Si pone quindi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bologna - Festa nazionale del cuoco : arte culinaria - impegno sociale e sostenibilità - La Festa nazionale del cuoco ha […]. (Adnkronos) – Oltre 500 cuochi in rappresentanza delle 20 regioni italiane alle prese con 100 specialità offerte a più di 1000 partecipanti. Sono i numeri del raduno nazionale dei cuochi italiani 2024, appuntamento che abbina le celebrazioni del patrono San Francesco Caracciolo alle performance culinarie della migliore tradizione italiana. (Periodicodaily.com)

Sostenibilità - Boschi (Lendlease) : “Confronto pubblico-privato per creare valore sociale” - (Adnkronos) – “Abbiamo sentito la necessità di facilitare un confronto tra operatori pubblici e privati e mondo associativo sul valore… L'articolo Sostenibilità, Boschi (Lendlease): “Confronto pubblico-privato per creare valore sociale” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)

Sostenibilità - Boschi (Lendlease) : “Confronto pubblico-privato per creare valore sociale” - “Serviranno 1500 miliardi di euro di investimenti in […]. “Abbiamo sentito la necessità di facilitare un confronto tra operatori pubblici e privati e mondo associativo sul valore e l’impegno che la 'S' in Esg assume". Così Nadia Boschi, Head of Sustainability Italy&Continental Europe Lendlease a proposito del convegno 'Governance pubblico-privata per la creazione di valore sociale'. (Sbircialanotizia.it)