Wta Osaka 2024: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 16 ottobre (Di martedì 15 ottobre 2024) Il programma con gli orari e l'ordine di gioco di mercoledì 16 ottobre al torneo Wta di Osaka 2024. Sul cemento giapponese va in scena la prima metà degli incontri di secondo turno: sono ben due le italiane impegnate, vale a dire Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto, opposte rispettivamente all'olandese Lamens e alla giapponese Ito. Di seguito ecco la programmazione con orari italiani (sette ore di fuso orario col Giappone). CENTER COURT ore 03.30 – Lamens vs Bronzetti a seguire – Dart vs Tauson a seguire – Ito vs (8) Cocciaretto COURT 1 ore 03.30 – Lys vs Kessler

Wta Osaka 2024 : programma - orari e ordine di gioco lunedì 14 ottobre - . 30 – Tauson vs Volynets a seguire – Kessler vs Shibahara a seguire – Kenin vs Ito COURT 1 Dalle ore 3. Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del Wta 250 di Osaka 2024 per la giornata di lunedì 14 ottobre. Tutto pronto per l’inizio del main draw in Giappone, dove scenderanno subito le due azzurre impegnate: Lucia Bronzetti sfida la spagnola Cristina Bucsa, mentre ad attendere la testa di ... (Sportface.it)

Wta Osaka 2024 : programma - date - orari - copertura tv e streaming - 00 (semifinali) Domenica 20 ottobre – LIVE alle ore 04. MONTEPREMI TABELLONE La diretta televisiva del WTA 250 di Osaka 2024 è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento tramite i tre canali di riferimento Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Arena (204). Garantita pure una diretta streaming sulla piattaforma SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT). (Sportface.it)

Wta Osaka 2024 : programma - date - orari - copertura tv e streaming - Prosegue in Sol Levante la trasferta asiatica di Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti, entrambe iscritt a un evento che non dovrebbe vedere al via giocatrici tra le top-20. MONTEPREMI TABELLONE La diretta televisiva del WTA 250 di Osaka 2024 è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento tramite i tre canali di riferimento Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Arena ... (Sportface.it)