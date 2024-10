Viabilità Roma Regione Lazio del 15-10-2024 ore 18:15 (Di martedì 15 ottobre 2024) SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA Roma FIUMICINO E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA E Roma TERAMO SUL TRATTO URBANO RALLENTAMENTI TRA LA TANGENZIALE EST E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE PERCORRENDO LA Roma FIUMICINO TRAFFICO RALLENTATO TRA PARCO DE MEDICI E LA MAGLIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA STATA LE PONTINA PER INCIDENTE CODE ALTEZZA SPINACETO DIREZIONE LATINA IN VIA C COLOMBO CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA MENTRE SULLA STRADA REGIONALE NETTUNENSE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA FONTANA DI PAPA E CECCHINA NEI DUE SENSI DI MARCIA Servizio fornito da Astral Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 15-10-2024 ore 18:15 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di martedì 15 ottobre 2024) SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRAFIUMICINO ENINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA ETERAMO SUL TRATTO URBANO RALLENTAMENTI TRA LA TANGENZIALE EST E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE PERCORRENDO LAFIUMICINO TRAFFICO RALLENTATO TRA PARCO DE MEDICI E LA MAGLIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA STATA LE PONTINA PER INCIDENTE CODE ALTEZZA SPINACETO DIREZIONE LATINA IN VIA C COLOMBO CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA MENTRE SULLA STRADA REGIONALE NETTUNENSE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA FONTANA DI PAPA E CECCHINA NEI DUE SENSI DI MARCIA Servizio fornito da Astral

Traffico Roma del 15-10-2024 ore 17 : 30 - Luceverde Roma ben trovati dalla redazione sia per traffico sia per un incidente da poco risolto code sulla carreggiata esterna del raccordo anulare dalla Roma Fiumicino all’appia code per traffico in carreggiata interna dalla Cassia alla Salaria e proseguendo dalla Nomentana la 24 ore sulla tangenziale est tra via dei Monti Tiburtini via Salaria verso lo stadio Olimpico altre cose su via del ... (Romadailynews.it)

Traffico Roma del 15-10-2024 ore 17 : 00 - Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità per un incidente code una carreggiata esterna del raccordo anulare dalla Laurentina all’appia proseguono i lavori su via del Foro Italico tra viale della Moschea e viale di Tor di Quinto si transita su carreggiata ridotta con inevitabili code le due direzioni per lavori di manutenzione ancora chiusa via Portuense ... (Romadailynews.it)

Traffico Roma del 15-10-2024 ore 16 : 30 - Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità per un incidente code una carreggiata esterna del raccordo anulare dalla Laurentina all’appia proseguono i lavori su via del Foro Italico tra viale della Moschea e viale di Tor di Quinto si transita su carreggiata ridotta con inevitabili code le due direzioni per lavori di manutenzione ancora chiusa via Portuense ... (Romadailynews.it)