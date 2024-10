Iodonna.it - Un’alimentazione corretta è la base per una buona salute, a qualsiasi età. Ecco dieci semplici regole da seguire

Leggi tutta la notizia su Iodonna.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Cosa si intende quando si parla di alimentazione? Ne abbiamo parlato con la dottoressa Laura Mazzotta Specialista in Igiene e medicina Preventiva, Nutrizione clinica, e Medicina Estetica presso AEste Medica a Ferrara. 1. Mai saltare i pasti Colazione, pranzo e cena sono fondamentali per fornire al corpo l’energia necessaria Leggi anche › Giornata Mondiale dell’Alimentazione: 10per una dieta sana 2. La composizione è importante Carboidrati per il 45-60% delle calorie totali, 15% circa da proteine, 20-35% da grassi 3. Non deve mai mancare verdura a pranzo e cena La verdura fornisce fibre, vitamine e minerali essenziali, contribuendo alladell’intestino 4. Non eliminare nessun cibo Ogni gruppo alimentare offre benefici.