Ucraina | Gb ' Russia ha distrutto drone avanzato perché non cadesse in mani Kiev'

Londra, 15 ott. (Adnkronos) - "Il 5 ottobre, le forze armate russe hanno abbattuto uno dei propri aerei senza pilota più sofisticati, l'S-70 Okhotnik, mentre era in volo verso ovest, oltre le linee ucraine". Lo scrive su X l'intelligence britannica, parlando del drone russo più avanzato, il cui sviluppo ha richiesto oltre un decennio, e che Mosca avrebbe distrutto "per evitare che cadesse nelle mani delle autorità ucraine". Gli esperti britannici stimano che le forze russe "hanno perso il controllo" di questo drone da combattimento mentre sorvolava il fronte di battaglia nell'Ucraina orientale. L'S-70 era già stato visto in voli di prova presso la base di Akhtubinsk, nel sud della Russia.

