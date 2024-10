Gqitalia.it - Tom Brady ha un nuovo strepitoso Rolex

(Di martedì 15 ottobre 2024) Il folle viaggio di Tomnel mondo dell'orologeria continua a ritmo serrato e l'ultimo avvistamento è davvero da brividi: un altro, questa volta tempestato di pietre preziose. Notato durante la partita Cardinals vs 49ers,ha sfoggiato ilCosmograph Daytona ref. 116578SACO, una versione in oro giallo 18 carati del famoso orologio da corsa della Corona in una configurazione insolita. La lunetta non è contornata da diamanti, ma da 36 zaffiri color cognac, mentre il quadrante è in madreperla con indici ricoperti di diamanti. Il modello di Tomè solo leggermente meno appariscente del suo predecessore, la ref. 116598SACO “Leopard” Daytona del 2004, anche se non di molto.