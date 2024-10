Temptation Island 12, Sofia Costantini lancia una nuova frecciatina ad Anna Acciardi: “Sorry se Alfred…” (Di martedì 15 ottobre 2024) Tra le coppie protagoniste della dodicesima edizione di Temptation Island, quella formata da Alfred Ekhator e Anna Acciardi è stata una delle più chiacchierate sui social. I due, insieme da un anno e nove mesi, hanno partecipato al reality delle tentazioni su richiesta di Anna che aveva scoperto un tradimento. Nel video di presentazione ha raccontato: Mi chiamo Anna e sono fidanzata con Alfred da un anno e nove mesi. Sono io che scrivo a Temptation Island, principalmente per due motivi: in primo luogo perché sento di non ricevere le attenzioni che vorrei e poi perché in questo arco di tempo non mi sono sentita l’unica donna della sua vita. Ho scoperto delle chat tra lui e i suoi amici dove si organizzava per fare serate, dove lui si vantava di aver fatto serata con alcune ragazze. Isaechia.it - Temptation Island 12, Sofia Costantini lancia una nuova frecciatina ad Anna Acciardi: “Sorry se Alfred…” Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Tra le coppie protagoniste della dodicesima edizione di, quella formata da Alfred Ekhator eè stata una delle più chiacchierate sui social. I due, insieme da un anno e nove mesi, hanno partecipato al reality delle tentazioni su richiesta diche aveva scoperto un tradimento. Nel video di presentazione ha raccontato: Mi chiamoe sono fidanzata con Alfred da un anno e nove mesi. Sono io che scrivo a, principalmente per due motivi: in primo luogo perché sento di non ricevere le attenzioni che vorrei e poi perché in questo arco di tempo non mi sono sentita l’unica donna della sua vita. Ho scoperto delle chat tra lui e i suoi amici dove si organizzava per fare serate, dove lui si vantava di aver fatto serata con alcune ragazze.

