Internews24.com - Calhanoglu Inter, stasera sfida speciale per il turco! C’è anche un patto siglato con Inzaghi…

Leggi su Internews24.com

di Redazionesentita per il! C’èuncon Inzaghi. L’indiscrezione della Gazzetta dello SportCosi l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport su Hakan:SU– «è un simbolo di questa. È come un allarme per gli avversari, un segnale di fiducia per i compagni. Nei giorni scorsi, in Turchia con la nazionale, ha rilasciato un’vista in cui ha ricordato di aver rifiutato il Bayern – è storia dell’estate scorsa – per amore dei tifosi dell’. Dichiarazioni di fede assoluta. Non ci sono troppi precedenti di un calciatore straniero, passato da una parte all’altra di Milano, diventato così rappresentativo.è unicoper questo. È l’ismo che scende in campo: lui vicino a Bastoni e Barella, visto che Lautaro è in panchina e il milanese Dimarco pure.