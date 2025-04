Ilrestodelcarlino.it - Ristrutturazione debiti: la Fermana vede la luce

Sul campo il pari di Sora lascia l’amaro in bocca per il vantaggio sfumato a causa di quel rigore nella ripresa e per quel 3-2 mancato nel finale. Situazione che resta critica, per non dire quasi irreversibile per unache ha l’obbligo di provarci anche se le possibilità restano minime. E domenica contro l’Avezzano innanzitutto ci sarà da recuperare Bianchimano dopo il colpo subito ma l’attaccante lombardo dovrebbe esserci; mancheranno invece gli squalificati Sardo e Etcegoyen, con Savini che dovrà inventarsi qualcosa soprattutto davanti dove la coperta resta cortissima. Intanto lunedì scorso è stata messa la firma al tribunale di Fermo per depositare la richiesta di omologa alladel debito. Oltre a quella della famiglia Simoni è stata apposta anche quella di Maurizio Vecchiola in qualità di ex presidente e main sponsor del club.