Agi.it - Substack difenderà gli autori di newsletter presi di mira dal governo Trump

Leggi su Agi.it

AGI -, una delle piattaforme più note e usate per scrivere, ha annunciato una nuova iniziativa che rafforza il suo impegno a favore della libertà di espressione, soprattutto in un momento in cui, creativi e giornalisti, in particolare stranieri residenti negli Stati Uniti, possono esseredidalletà per ciò che pubblicano. In collaborazione con la Foundation for Individual Rights and Expression (FIRE),ha deciso di offrire assistenza legale gratuita agliche vengono o verranno perseguitati per le loro opinioni o per il contenuto dei loro articoli, anche se non sono utenti della piattaforma. Questa iniziativa, scrive The Verge, prende forma in un contesto specifico: il recente caso che ha coinvolto una studentessa internazionale della Tufts University.