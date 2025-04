Quotidiano.net - L'inarrestabile ascesa di Jordan Bardella: non più il successore di Le Pen, ora è il favorito nella corsa alle presidenziali

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 2 aprile 2025 – “è un assomanica per il movimento. Un asso formidabile, che però spero di non dover usare prima del previsto”. Sono queste le parole con cui Marine Le Pen, invitata sul canale televisivo TF1 poche ore dopo la condanna, ha frenato per la prima volta l’di, il presidente del partito di estrema destra da novembre 2022. La condanna a cinque anni di ineleggibilità con effetto immediato ha stravolto i piani del Rassemblement national:non è più solo ilche cammina nell’ombra di Marine Le Pen, ma ilprossime elezioni. Secondo un sondaggio pubblicato da RTL dopo la sentenza,sarebbe la prima scelta del 36% dei francesi. Lo stesso livello di Marine Le Pen.