Roma Celik torna in gruppo | sarà titolare contro la Juventus

Dopo due giorni di riposo concessi da Claudio Ranieri, lata ad allenarsi a Trigoria per preparare il big match di domenica serala. La squadra giallorossa arriva alla sfida forte di sette vittorie consecutive in campionato, e le buone notizie non mancano: Zekiè rientrato in.Il difensore turco ha finalmente superato il problema muscolare che lo aveva costretto ai box nelle ultime settimane e si candida per una maglia dai bianconeri. Già prima della trasferta di Lecce,aveva svolto alcune sedute di allenamento parziali, ma ora è completamente recuperato e pronto a giocare dal primo minuto., dove giocherà? Le opzioni di RanieriResta da capire in quale ruolo lo schiererà Ranieri.potrebbe essere impiegato da braccetto difensivo di destra, una posizione in cui ha già dato ottime risposte.