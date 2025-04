Gamberorosso.it - "Boicottate KitKat". La protesta contro la deforestazione per l'olio di palma

Sgranocchiare un biscotto Oreo o sciogliere in bocca un rettangolino dinon è mai stato così amaro. Dietro il sapore intenso del caco e quello avvolgente della crema di latte rischia di nascondersi una storia di sfruttamento, fatta di acri di foreste abbattute e comunità indigene espulse. Un paradosso che sta emergendo con forza dalla lottalain Papua Occidentale, una delle regioni con più biodiversità del pianeta. Dove l’di, l'ingrediente silenzioso di molti prodotti alimentari come cioccolato, biscotti e snack, sta diventando un simbolo di un conflitto tra gusto e coscienza.Dalla foresta al supermercatoGli indigeni della regione sottollo dell'Indonesia dal 1963 stanno infatti alzando la voce per opporsi al presunto ecocidio nel loro territorio per mano di alcune multinazionali.