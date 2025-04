Zonawrestling.net - Il trend è positivo, non va sprecato

Ilper la All Elite è. Dopo un lungo periodo in cui tutto sembrava remare contro, in questi tre mesi la compagnia ha iniziato a far rigirare la ruota un poco a favore. Lo dicono banalmente i numeri, ma anche l’ambiente intorno: la sensazione è che dopo tanta tensione, si sia trovata la quadra. Premetto una cosa importante: il fatto che ilsia un minimo, non significa che la compagnia stia facendo tutto alla perfezione. Ci sono stati e ci sono ancora molti problemi. Ma va dato merito a chi dirige la baracca di aver capito di dover normalizzare la situazione. Di dover tornare a scrivere delle storie accattivanti, creare card interessanti, sbagliare ma anche cercare di imparare dagli errori. Non perseverare, ripetendo gli sbagli testardamente, pensando di essere nel giusto.